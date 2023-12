Η ανατριχιαστική ανακάλυψη στο δωμάτιο ξενοδοχείου: Μυστικοί διάδρομοι μέσα στους τοίχους (vid)

Μια ανατριχιαστική ανακάλυψη έκανε ένας άντρας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε.

Θύελλα συζητήσεων άνοιξε στο διαδίκτυο μια ανατριχιαστική ανακάλυψη που έκανε ένα ζευγάρι, το οποίο είχε επισκεφθεί ένα ξενοδοχείο. Η γυναίκα ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok αποκαλύπτοντας την ανακάλυψη που έκανε ο σύντροφός της στο δωμάτιο που είχαν «κλείσει».

Το βίντεο που ανέβασε η Diana Albers Ramirez στο TikTok ξεκινά ανύποπτα. Ο σύντροφός της κάνει μια βιντεοξενάγηση του δωματίου τους. Στην αρχή του βίντεο του όλα είναι φυσιολογικά καθώς φαίνεται ένα μεγάλο και άνετο κρεβάτι, μια μεγάλη κυκλική μπανιέρα και μια ντουλάπα.

Ωστόσο, έρχεται μια τρομακτική ανακάλυψη. Όταν ανοίγει τις πόρτες της ντουλάπας, ανακαλύπτει ότι μέσα υπάρχουν δύο ακόμα ντουλαπόφυλλα, τα οποία δεν έχουν πόμολο. Με τη βοήθεια της κάρτας του δωματίου τα ανοίγει και τότε μέσα βλέπει έναν μικρό διάδρομο με μπάζα.

Υπάρχει μια ακόμα μικρή πόρτα, την οποία και δεν διστάζει να ανοίξει. Πίσω από την πόρτα υπάρχει ένας ακόμα μυστικός διάδρομος που είναι ακόμα πιο σκοτεινό. Το βίντεο τελειώνει σε αυτό το σημείο, αλλά γίνεται viral καθώς οι περισσότεροι χρήστες προσπάθησαν να εξηγήσουν για ποιον λόγο υπήρχαν αυτοί οι μυστικοί διάδρομοι.

Οι περισσότεροι απέδωσαν την ύπαρξη των μυστικών διαδρόμων στην κακή αρχιτεκτονική, λέγοντας ότι οι εργολάβοι άφησαν πρόσβαση για τυχόν μελλοντικές εργασίες.

Υπήρξαν κι αυτοί που τρόμαξαν με αυτές τις εικόνες εκφράζοντας την απορία τους που το ζευγάρι συνέχισε να μένει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. «Πόρτα πίσω από μια πόρτα; Είμαι ήδη στο λόμπι και κάνω check out», σχολίασε κάποιος.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od