Η στιγμή της αναίτιας επίθεσης της αστυνομίας στους οπαδούς της ΑΕΚ στην Opap Arena (vid)

Ένταση επικράτησε μετά το τελικό σφύριγμα στην «OPAP Arena», με την αστυνομία να κάνει απρόκλητη επίθεση στους φιλάθλους της ΑΕΚ και αναίτια χρήση χημικών εντός του γηπέδου,

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ - Μπράιτον στην Opap Arena, με τους άνδρες των ΜΑΤ να επιτίθονται αναίτια σε μια μερίδα οπαδών της «Ένωσης» που βρισκόταν δίπλα στους στους οπαδούς των «Γλάρων»!

Riot police are in now!! #BHAFC pic.twitter.com/87WsY3Bteh