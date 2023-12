Σύμφωνα με την «Daily Mail», οπαδοί της Μπράιτον δέχθηκαν δακρυγόνα μετά από προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να απομακρύνει κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης στην «OPAP Arena».

Ορισμένοι οπαδοί της Μπράιτον εκτέθηκαν σε δακρυγόνα που χρησιμοποίησε η ελληνική αστυνομία για να «διαλύσει» κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ μετά το τέλος της αναμέτρησης των δύο ομάδων για το Europa League την Πέμπτη (30/12). Οι οπαδοί των «Γλάρων» εθεάθησαν να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους μετά το τελικό σφύριγμα (0-1) στην «OPAP Arena».

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει κάποιους υποστηρικτές της «Ένωσης» που είχαν παραμείνει δίπλα στο διαχωριστικό πλέξιγκλας που χώριζε τους αντίπαλους οπαδούς και κατά λάθος «έπιασε» και τους οπαδούς των Άγγλων που είχαν ταξιδέψει στη χώρα μας. Μάλιστα ο Ντάρεν Μπάλκαμ,ο σύνδεμος του συλλόγου με την αστυνομία, τόνισε ότι οι οπαδοί της Μπράιτον δεν ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος και τόνισε ότι οι φίλοι των «Γλάρων» που βρέθηκαν στο γήπεδο επαινέθηκαν για την «εξαιρετική συμπεριφορά» τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

1/2 The tear gas that was deployed at the end of the game was at AEK supporters who wouldn’t clear the bowl or immediate area. A number of cannisters were fired resulting in the gas coming back into the stadium due to the still night. I know a number of you were affected