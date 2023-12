Special Releases 2023 “Spirited Xchange”

8 συλλεκτικές εμφιαλώσεις σκωτσέζικων Single Malts, ωδή στην ανταλλαγή πολιτισμικών ιδεών, εμπνευσμένες από χώρες όλου του κόσμου.

Mια ανεπανάληπτη εμπειρία, μια εξερεύνηση των εμβληματικών ουίσκι της Diageo με ζωηρή περιέργεια, πάθος και καλαισθησία.

Η πολυαναμενόμενη ετήσια συλλογή Special Releases της Diageo εξερευνεί για πρώτη φορά την παγκόσμια κληρονομιά του ουίσκι και μετουσιώνει την ουσία της διαπολιτισμικότητας μέσα από ένα ταξίδι σε χώρες και περιοχές που καθόρισαν την γευστική πορεία του αποστάγματος, προσφέροντας ένα άνευ προηγουμένου πολυαισθητηριακό blend τέχνης, γεύσης, παλαίωσης, πολιτισμού και ιστορίας.

Με θεματική «Spirited Xchange», τα φετινά Single Malt μας ταξιδεύουν μέσω των φινιρισμάτων τους στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, στη Β. Αμερική, στο Μεξικό, στην Καραϊβική και στην Κίνα, προσθέτοντας σε αυτή τη συλλεκτική συλλογή έναν πολύπλευρο χαρακτήρα. Ενώνοντας γεύσεις και φιλοσοφίες, τα υψηλής αισθητικής εικαστικά που επενδύουν κάθε φιάλη δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένους καλλιτέχνες με στόχο να τιμήσουν και να αναδείξουν τους τοπικούς πολιτισμούς που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία του ουίσκι.

«Η φετινή συλλογή, με θεματική Spirited Xchange, γιορτάζει την διαπολιτισμική ανταλλαγή ιδεών και γεύσεων που μας περιβάλλουν καθημερινά και εγείρουν την περιέργειά μας να δημιουργήσουμε. Αυτή η συλλογή μας έδωσε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε ελεύθερα στο ευρύ χαρτοφυλάκιο της DIAGEO, να πειραματιστούμε με παλιούς και νέους τύπους βαρελιών, είτε κρασιού είτε τοπικών οινοπνευματωδών ποτών, και να δημιουργήσουμε οκτώ ανεπανάληπτα μοναδικές εκφράσεις». - Dr. Stuart Morrison, Master Blender, DIAGEO

MORTLACH THE KATANA’S EDGE (Speyside)

Ένα single malt με umami αίσθηση που συνδυάζεται με γλυκύτητα. Εμπνευσμένος από την Ιαπωνία, ο Dr. Stuart Morisson, επέλεξε να ολοκληρώσει το σκωτσέζικο Mortlach σε βαρέλια ουίσκι πρώην Kanosuke και Pinot Noir. Ζωηρή και έντονη, η διακριτική επίδραση των προσεκτικά ισορροπημένων βαρελιών παλαίωσης συμβάλλει στην ανάδειξη μιας πλούσιας και πυκνής υφής, μιας βαθιάς και φρουτώδης γεύσης που είναι γλυκιά και ταυτόχρονα διακριτικά αλμυρή. ABV: 58%.

THE SINGLETON OF GLENDULLAN THE SILKEN GOWN (Speyside)

Εμπνευσμένο από τους πιο διάσημους γαλλικούς οίκους μόδας, αυτό το, εκπληκτικής κομψότητας, απόσταγμα συναρπάζει με τα κεχριμπαρένια ίχνη μεταξένιας καραμέλας βουτύρου και τα διάχυτα επίπεδα χρυσαφένιων φρούτων. Ολοκληρώνεται σε δρύινα γαλλικά βαρέλια Chardonnay από την Βουργουνδία, αποκτώντας γλυκά φρουτώδη αρώματα και μια υπέροχη, απαλή, καλοκαιρινή φρεσκάδα. ABV: 55%.

LAGAVULIN THE INK OF LEGENDS (Islay)

Σπιρτόζικο, με δυνατά αρώματα, για τους λάτρεις των καπνιστών ουίσκι. Οι πυκνές νότες καπνού συναντούν βοτανικά αρώματα και ζουμερά δαμάσκηνα για παρατεταμένη επίγευση. Ένα Lagavulin στην πιο ζωηρή του έκδοση, που ολοκληρώνει την παλαίωσή του σε βαρέλια τεκίλας Don Julio Añejo. Αντλώντας έμπνευση από την, πάνω από 200 ετών, ιστορία του Lagavulin, τα εικαστικά που διακοσμούν την περίτεχνη φιάλη εξερευνούν την αρχαία μεσοαμερικανική τέχνη του τατουάζ. ABV: 56.4%. TALISKER

THE WILD EXPLORADOR (Isle of Skye)

Ένα ξεχωριστό Talisker, με γλυκές νότες καπνού και αλμύρας. Εμπνευσμένος από τις πορτογαλικές ρίζες ποντοπόρων ταξιδευτών o Master Blender παλαίωσε αυτό το εκλεκτό θαλασσινό ουίσκι σε έναν συνδυασμό βαρελιών ruby, λευκού και tawny port. Πλούσια, έντονα αρώματα και στρογγυλεμένες, φρουτώδεις νότες που αγκαλιάζουν τον κλασικό χαρακτήρα του Talisker. ABV: 59,7%

ROSEISLE THE ORIGAMI KITE (Speyside)

Η πρώτη έκδοση αυτού του μεσαίου σώματος malt προέρχεται από προσεκτικά επιλεγμένα βαρέλια, προσφέροντας ποικιλία αρωματικών γεύσεων που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά κάθε βαρελιού. Η σκούρα μελάσα ρέει απαλά, καθώς αναδύονται νότες από κολλώδη σιγοβρασμένα φρούτα και κρέμα βανίλιας που απογειώνουν το αποτέλεσμα. Παλαιώνεται σε βαρέλια πρώτης πλήρωσης bourbon και επαναχρησιμοποιημένα βαρέλια. ABV: 56.5%.

OBAN THE SOUL OF CALYPSO (Coastal Highland)

Γιορτάζοντας την παθιασμένη ψυχή της Καραϊβικής, το Soul of Calypso ολοκληρώνει την παλαίωσή του σε βαρέλια με pot still ρούμι Καραϊβικής. Οι τροπικές νότες ζαχαροκάλαμου και μάνγκο συνδυάζονται με την χρυσή λάμψη και το ζωηρό χρώμα του αποστάγματος, το οποίο ολοκληρώνεται με ένα δροσερό άρωμα θαλασσινής αύρας, νότες εσπεριδοειδών, και έναν ξηρό πικάντικο χαρακτήρα. ABV: 58%.

CLYNELISH THE JAZZ CRESCENDO (Coastal Highland)

Εμπνευσμένο από την αμερικανική τζαζ, αυτό το ιδιαίτερο Clynelish φτάνει στο κρεσέντο του με νότες βανίλιας και απαλής καραμέλας. Παλαιώνεται σε βαρέλια bourbon πρώτης πλήρωσης από αμερικάνικη δρυ. Πλούσια σύνθεση, ελκυστικά αρώματα και ζωηρή γεύση. Ένα απολαυστικό single malt από τα παράκτια σκωτσέζικα Highlands. ABV: 57.5%.

GLENKINCHIE THE FLORAL TREASURE (Lowland)

Εμπνευσμένο από την εξαιρετική πορσελάνη των μεγάλων δυναστειών της Κίνας, αυτή η έκδοση Glenkinchie, ωριμασμένη επί 27 έτη σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά βαρέλια, αποτελεί ένα λεπτεπίλεπτο αριστούργημα. Ένα μοναδικό λουλουδένιο μπουκέτο αρωμάτων , πλούσιο και φωτεινό. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες εκδόσεις Glenkinchie που έχουν ποτέ εμφιαλωθεί, με σαφή χαρακτηριστικά αισθητά τονισμένα από την παλαίωση. Πλούσιος πικάντικος χαρακτήρας, αέρινο στη γεύση με ξηρό και πικάντικο τελείωμα. ABV: 58,3%

Η συλλογή Spirited Xchange τιμά την ανταλλαγή ιδεών, την ανακάλυψη και την έμπνευση του σκωτσέζικου ουίσκι, καθώς έφτανε σε νέους προορισμούς, αλλά και την απήχηση που έχει σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι μια εξερεύνηση πολιτιστικών εκφράσεων μέσα από την τέχνη, την εικονογράφηση, το φαγητό, το design και το σκωτσέζικο ουίσκι.

Η συλλογή Special Releases 2023 είναι διαθέσιμη σε περιορισμένες ποσότητες σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

