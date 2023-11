Ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη τελευταία στιγμή: «Εκφράζω την ενόχλησή μου»

Εμπλοκή της τελευταίας στιγμή παρουσιάστηκε στην προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Ακυρώθηκε, την τελευταία στιγμή, η συνάντηση που θα πραγματοποιούσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Βρετανό ομόλογό του, Ρίσι Σούνακ, στο Λονδίνο.

Σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εξέλιξη, καθώς, όπως ανέφερε, η συνάντηση ακυρώθηκε από πλευράς Σούνακ λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή της.

«Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί» ενημέρωσε, ειδικότερα.

«Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τις συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας: Γάζα, Ουκρανία, κλιματική κρίση, μετανάστευση» συμπλήρωσε, στη σχετική του δήλωση.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από το Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες θεωρεί σαφές ότι η απρόσμενη ακύρωση του ραντεβού από τον Ρίσι Σούνακ οφείλεται στο θέμα των Γλυπτών και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Μάλιστα, εκλαμβάνεται ως ένα διπλωματικό φάουλ και μια απρεπής κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Κατά την τριήμερη επίσκεψη στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στο BBC One και μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε αισιόδοξος ότι μέσα στην θητεία του θα υπάρξει λύση. Επεσήμανε πως το ζήτημα των Γλυπτών δεν είναι απλά η επιστροφή κάποιον αρχαιοτήτων στον τόπο τους αλλά η επανένωσή τους. «Είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση. Το ένα κομμάτι να πάει στο Βρετανικό Μουσείο και το άλλο στο Λούβρο. Νομίζετε πως αυτοί που θα το βλέπουν θα αξιολογούν τον πίνακα όπως του αρμόζει; Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα», τόνισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half... do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"



Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR