Το κοσμικό φαινόμενο που έχει ανησυχήσει τους ειδικούς: Το αποκαλούν «σημάδι από τον Θεό»

Οι κοσμικές ακτίνες είναι φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, που προέρχονται κυρίως από περιοχές πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, ακόμη και από μακρινούς γαλαξίες.

Η ανακάλυψη ενός αινιγματικού σωματιδίου υψηλής ενέργειας από το διάστημα έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα έντονες εικασίες. Το σωματίδιο, το οποίο ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος κοσμικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας, απηχεί ένα παρόμοιο περιστατικό από το 1991, τη μοναδική άλλη περίπτωση του είδους του που έχει καταγραφεί. Το εξαιρετικό αυτό γεγονός ώθησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διέπεται από άγνωστες μέχρι σήμερα αρχές της σωματιδιακής φυσικής. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν λεπτομερώς σε προσεχή δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό Science.

Το σωματίδιο αυτό, που ονομάστηκε Amaterasu, από την ιαπωνική θεά του ήλιου που τιμάται στη θρησκεία Σίντο, αποτελεί τη δεύτερη πιο ακραίας ενέργειας κοσμική ακτίνα που έχει παρατηρηθεί ποτέ, μετά το σωματίδιο «Oh-My-God» που ανιχνεύθηκε τρεις δεκαετίες πριν.

