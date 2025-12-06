Μια Βρετανίδα συνελήφθη στις ΗΠΑ για την κλοπή έξι σπάνιων μπουκαλιών κρασιού και πλέον αντιμετωπίζει ποινή που φτάνει τα 50 χρόνια φυλακή!

Μια Βρετανίδα μητέρα τριών παιδιών βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξωφρενικά βαριά κατηγορία στις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να συμμετείχε στην κλοπή έξι μπουκαλιών εξαιρετικά σπάνιου κρασιού κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Βιρτζίνια. Η 41χρονη, Νατάλι Ρέι, από το Κεντ, συνελήφθη στο οινοποιείο L'Auberge Provençale, όπου -σύμφωνα με τις αρχές- εμφανίστηκε παριστάνοντας την επιτυχημένη Καναδή επιχειρηματία, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή του προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, συνεργός της φέρεται να άρπαξε έξι μπουκάλια Pinot Noir από το θρυλικό κτήμα Domaine de la Romanée-Conti στη Βουργουνδία, μια ετικέτα που παράγεται σε μόλις 5.000 φιάλες τον χρόνο και μπορεί να κοστίζει δεκάδες χιλιάδες λίρες το κομμάτι. Η συνολική αξία των κλεμμένων φιαλών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 30.000 λίρες.

Το προσωπικό του εστιατορίου αντιλήφθηκε γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, η Ρέι απαίτησε να μιλήσει με τον σομελιέ Κρίστιαν Μπορέλ «για να βεβαιωθεί ότι τα κρασιά βρίσκονται υπό κλιματικό έλεγχο». Λίγο αργότερα, η Μπορέλ φαίνεται να τρέχει προς την έξοδο, συνειδητοποιώντας ότι το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί.

Η αστυνομία εντόπισε τη Βρετανίδα λίγη ώρα αργότερα και προχώρησε στη σύλληψή της. Αυτόν τον καιρό, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κομητείας Κλαρκ: μεγάλη κλοπή, συνωμοσία για διάπραξη μεγάλης κλοπής και εξαπάτηση - ένα κατηγορητήριο που, εφόσον στοιχειοθετηθεί πλήρως, μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 50 χρόνια.

Το τιμωρητικό πλαίσιο

Το ενδεχόμενο ενός τόσο αυστηρού τιμωρητικού πλαισίου προκαλεί εντύπωση, ακόμη και για τα αμερικανικά δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τη θανατική ποινή σε αρκετές Πολιτείες, η προοπτική μισού αιώνα πίσω από τα κάγκελα για μια κλοπή, όσο ακριβή κι αν είναι, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο ισχυρισμός της

Η Ρέι, πάντως, ισχυρίζεται πως δεν συμμετείχε οικειοθελώς. Υποστηρίζει ότι ο συνεργός της -ένας άνδρας που γνώρισε σε κρουαζιέρα- την απήγαγε και την εξανάγκασε να εμπλακεί στο σχέδιο. Οι αρχές εξετάζουν τον ισχυρισμό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, γείτονές της κάνουν λόγο για μια γυναίκα ήρεμη και ευγενική, που δεν θα μπορούσε εύκολα να εμπλακεί σε τέτοια υπόθεση. «Είναι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα της», ανέφερε μια γειτόνισσα. «Η καλή της φύση ίσως να ήταν η αδυναμία της. Πιστεύει εύκολα στους ανθρώπους και συχνά ζει σε ένα ροζ σύννεφο όπου όλα μοιάζουν ιδανικά».

Η δίκη αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το ενδεχόμενο μιας τόσο ακραίας ποινής για κλοπή κρασιού έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τις ανισορροπίες στο αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης.

