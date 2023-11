Φλαμίνγκο επιτέθηκε στον Ογκουνσότο και τον δάγκωσε στο... επίμαχο σημείο: Η ξεκαρδιστική αντίδρασή του (vid)

Αντιμέτωπος με ένα άγριο φλαμινγκο ήρθε στο αποψινό επεισόδιο ο Πάτρικ Ογκουνσότο.

Στο νέο επεισόδιο του «Ι’m a celebrity get me out of here», που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/11), οι παίκτες δοκιμάστηκαν για άλλη μια φορά.

Ο πρώην άσσος του Εργοτέλη, κλήθηκε να μπει σε ένα δωμάτιο γεμάτο με φλαμίγκο και παπαγάλους, ενώ έπρεπε να βρει το φως, έχοντας ωστόσο καλυμμένο το πρόσωπό του με μια μεγάλη κούτα.

Κάτω από τις οδηγίες του Γιώργου Λιανού προσπάθησε να φτάσει στον στόχο. Στην αρχή έπεσε πάνω στον παπαγάλο και τρόμαξε ιδιαίτερα χωρίς αν ξέρει τι τον περιμένει..

Αφού μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφερε να φτάσει στον στόχο και αμέσως έψαξε την έξοδο. Στον δρόμο για την πόρτα... τον περίμενε ένα άγριο φλαμίγκο, το οποίο, μόλις τον αντιλήφθηκε του επιτέθηκε στα γεννητικά όργανα.