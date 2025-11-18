Οι 16 καλύτερες ελληνικές κωμικές σειρές

Ψήφισε και εσύ την καλύτερη ελληνική κωμική σειρά μέσα από τη σελίδα του Reader στο Instagram.

Από τους «Απαράδεκτους», τις «Τρεις Χάριτες», τους «Μεν και Δεν», την «Ντόλτσε Βίτα» και τους «Δυο Ξένους» μέχρι το «Κωνσταντίνου και Ελένης», τα «Εγκλήματα», το «Είσαι το Ταίρι Μου», τις «Σαββατογεννημένες» και το «Παρά Πέντε», εάν κάποιος θα ήθελε να απαριθμήσει τις αγαπημένες σειρές που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση και θεωρούνται σήμερα κλασικές, οι τίτλοι θα ήταν αμέτρητοι και σίγουρα πάλι κάποιες σειρές θα έμεναν εκτός προς απογοήτευση πολλών ορκισμένων φαν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, το Reader συγκέντρωσε αυτές που θεωρούμε τις 16 καλύτερες ελληνικές κωμικές σειρές που είδαμε στη μικρή οθόνη από την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης μέχρι σήμερα και τις χωρίσαμε σε οκτώ ζευγάρια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr