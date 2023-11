Έξαλλος ο Ογκουνσότο με Βαμβακούλα: «Θέλει να κάνει κουμάντο, δεν αντέχω άλλο» (vid)

H συμπεριφορά του Βαμβακούλα έκανε έξαλλο τον Πάτρικ Ογκουνσότο, ο οποίος δε μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Στο νέο επεισόδιο του «Ι’m a celebrity get me out of here», που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/11), οι παίκτες δοκιμάστηκαν για άλλη μια φορά.

Στο σημερινό επεισόδιο ο Πάτρικ Ογκουνσότο φάνηκε προβληματισμένος και φανερά ενοχλημένος με τη συμπεριφορά του Νίκου Βαμβακούλα.

«Ο Βαμβακούλας κάνει κουμάντο;... Δεν μπορώ... Δεν αντέχω τέτοια πράγματα. Μια φορά έχω κάνει φασαρία μαζί του και του είπα ότι θα κάτσω όπως θέλω. Δεν θα μου πει εμένα πόσες φορές θα παίξω, σε πόσα παιχνίδια θα είμαι μέσα ή πότε θα φύγω. Όταν έρθει η ώρα μου θα φύγω από το σπίτι» είπε χαρακτηριστικά.