Αυτό είναι το πιο ακριβό ουίσκι στον κόσμο: Η εξωφρενική τιμή πώλησης

Το εξαιρετικό μπουκάλι Macallan ήταν μέρος μιας περιορισμένης έκδοσης από την παλαιότερη χρονιά του αποστακτηρίου, με μόνο 40 φιάλες που παρήχθησαν ποτέ

Σε ένα γεγονός ορόσημο για τους λάτρεις και τους συλλέκτες ουίσκι, μια σπάνια φιάλη Macallan του 1926 έπιασε το ιλιγγιώδες ποσό των 2,1 εκατομμυρίων λιρών σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη φιάλη που έχει πωληθεί ποτέ.

Το εξαιρετικό μπουκάλι Macallan ήταν μέρος μιας περιορισμένης έκδοσης από την παλαιότερη χρονιά του αποστακτηρίου, με μόνο 40 φιάλες που παρήχθησαν ποτέ. Η αξία του προέρχεται από τη σπανιότητά του και την εξαιρετική ποιότητα του ουίσκι, το οποίο περιγράφεται ως "πλούσιο, πλούσιο dram" από όσους είχαν την τύχη να το έχουν δοκιμάσει.

This rare whisky (Macallan Adami 1926) sells for $2.7M at @Sothebys auction 👀✨ pic.twitter.com/KMwCoYtiJJ