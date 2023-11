BRIDGING WITHIN: Αυτοί είναι οι πρώτοι ομιλητές του TEDxPatras 2023

Κορυφαίοι ομιλητές έρχονται στην Πάτρα το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.

Tο TEDxPatras 2023 επιστρέφει δυναμικά για άλλη μια χρονιά, με θέμα “Bridging Within”, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών και μας καλεί για μια ουσιαστική δράση. Η φετινή διοργάνωση μάς προτρέπει να τολμήσουμε να προχωρήσουμε πέρα από τη ζώνη ασφαλείας μας και να εξερευνήσουμε αχαρτογράφητα πεδία, αναλύοντας τον περίπλοκο ιστό των συνδέσεων που μας περιβάλλει.

Δώδεκα κορυφαίοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μερικοί εκ των οποίων οι Martin Kohering, Φύλλις Γαβριηλίδου, Elisabeth Calbari, Vasilis “BILOS” Manthopoulos και Ola Labib θα ανέβουν τη σκηνή του TEDxPatras 2023 και θα μας βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουμε τα συναισθήματά μας και να εξελιχθούμε, να ανανεώσουμε τη νοοτροπία μας, να κατανοήσουμε την αξία των κοινοτήτων γύρω μας και να μυηθούμε στην τέχνη του graffiti.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους πρώτους ομιλητές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες ενημερώσεις!

MARTIN KOHERING

Global Director of Impact, Forum for the Future

Ο Martin Koehring είναι Global Director of Impact στο διεθνές μη κερδοσκοπικό οργανισμό Forum for the Future και ηγείται της ομάδας Global Impact, η οποία δραστηριοποιείται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. O Martin θα μιλήσει, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του TEDxPatras, για τις έξι διαστάσεις - προσωπική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική, οργανωτική και οικολογική - ανάπλασης της νοοτροπίας μας.

ΦΥΛΛΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

Writer, Strategic Optimist, Founder of Growth Academy

Η Φύλλις Γαβριηλίδου είναι συνδημιουργός του ανεξάρτητου ελληνόφωνου podcast προσωπικής ανάπτυξης “The Brain Hacking Academy” και Ιδρύτρια του community προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας “Growth Academy”. Δημιουργός και συντάκτρια του newsletter “Φυλλισοφίες”, καθώς και συγγραφέας του βιβλίου «Τα Μυστικά της Μνήμης». Η Φύλλις ανεβαίνει το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στη σκηνή του TEDxPatras, για να μιλήσει για την Αυτογνωσία και την Αυτεπίγνωσή μας και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε εργαλεία που μας ωθούν προς τα εμπρός, ενώ παράλληλα δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή και την εργασία μας.

ELISABETH CALBARI

Neuropsychologist, Executive NeuroLeadership Consultant Founder

Self Balance

Η Ελισσάβετ Κάλμπαρη είναι νευροψυχολόγος και σύμβουλος νευροηγεσίας. Έρχεται στο TEDxPatras 2023 για να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τη δύναμη των συναισθημάτων, ώστε να ανακαλύψουμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για μεγαλύτερη κατανόηση, σύνδεση και επιτυχία. Η νευροεπιστήμη διαμορφώνει την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση, τη λήψη αποφάσεων και τη διαίσθηση στην καθημερινή μας ζωή.

VASILIS ‘BILOS’ MANTHOPOULOS

Visual artist

Ο Βασίλης “Bilos” Μανθόπουλος είναι Visual Artist και πολλά έργα του βρίσκονται ενεργά στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ τοιχογραφίες του υπάρχουν σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου έρχεται στη σκηνή του TEDxPatras 2023 για να μιλήσει για τη σύνδεση των κοινοτήτων μέσω της τέχνης των τοιχογραφιών.

OLA LABIB

Comedian, Writer, Artist

Η Ola Labib είναι μία από τις πρωτοπόρες κωμικούς που ξεχωρίζουν και έχουν κατακτήσει το βρετανικό κωμικό στερέωμα. Η Ola έρχεται στο TEDxPatras 2023 για να μιλήσει για το πώς μεγάλωσε πιστεύοντας ότι η αρχική της εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ήταν η γέφυρα μεταξύ της ίδιας και των άλλων κοινοτήτων. Αλλά μετά από 10 χρόνια υπηρεσίας και ένα λάθος στη δουλειά που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καριέρα της, η Ola βρίσκεται να περιηγείται σε αχαρτογράφητα νερά στον κόσμο της κωμωδίας, ο οποίος, όπως διαπίστωσε, ήταν η πραγματική γέφυρα που έψαχνε.

Περισσότερες πληροφορίες και κράτηση εισιτηρίων στο 2023.tedxpatras.com.