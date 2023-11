Οι Metal Gods του Rob Halford & ο frontman των Iron Maiden, σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου στη χώρα μας.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Metal Gods του Rob Halford και ο τραγουδιστής / frontman των Iron Maiden, είναι δύο ονόματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις και χαρακτηρισμούς.

Οι Judas Priest ξεκίνησαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής τους, δεν έχει απομείνει διθύραμβος που να μην έχει γραφτεί για την παρέα του Rob Halford. Άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα "Hell Bent for Leather", "British Steel", "Point of Entry", "Screaming for Vengeance", "Firepower" και συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι σήμερα.

O Bruce Dickinson δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές – και παρουσίες – του Heavy Metal και, ταυτόχρονα, ένας ανήσυχος και πολυμαθής άνθρωπος. Frontman των Iron Maiden, μίας από τις εμβληματικότερες μπάντες όχι μόνο του σκληρού ήχου αλλά ολόκληρου του φάσματος της rock μουσικής, συγγραφέας,

επιχειρηματίας, πιλότος, σεναριογράφος, spoken-word performer και σίγουρος πως το 2024 θα είναι η δική του χρονιά.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr