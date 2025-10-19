«Kids»: Η κρυμμένη αλήθεια των παιδιών (vid)

Το νέο σινγκλ –«Kids»- του D3lta, είναι φτιαγμένο για το σήμερα των παιδιών, για την κρυμμένη τους αλήθεια.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα έρχεται ψυχρά, αλλά το περιεχόμενό του έχει ευγένεια και συνέπεια. Θα μπορούσατε να… Μονολογείς λέγοντας για να δούμε τι θα μπορούσα… Βλέπεις ένα συνημμένο βίντεο, όνομα καλλιτέχνη, τραγουδιού, δηλώσεις… Σταματάς. Ένα ακόμα δελτίο Τύπου. Όχι. Μια ακόμα δυνατότητα να εξερευνήσεις των ωκεανό του Διαδικτύου και να ανακαλύψεις δημιουργούς που δεν ξέρεις και μάλλον αξίζει να μάθεις. Ο δισταγμός δεν φεύγει εύκολα όπως και η ανησυχία μη χρειαστεί να απορρίψεις, ευγενικά φυσικά, το αίτημα του αποστολέα. Διαβάζεις τα ενημερωτικά στοιχεία, ακούς το τραγούδι, βλέπεις το βίντεο κλιπ και μετά πάει το μυαλό σου στο «Adolescence» και στον Ντέιβιντ Μπόουι!

Ας φύγουμε, όμως, από τα θαυμαστικά και τα απρόσμενα για να τα καταλάβουμε και να καταλάβουμε (όσο μπορούμε) τον D3lta. Και πριν το κάνουμε αυτό, ας πάμε απευθείας στην τελική εκτίμηση! Ο καλλιτέχνης αυτός είναι ένα αίνιγμα και μια περσόνα που πασχίζει να συγχωνευτεί με την αλήθεια του ανθρώπου που την κουβαλά και τη φροντίζει. Η εικόνα πάντα συνομιλούσε με τον λόγο και έφτιαχνε νέα τοπία που εκεί μέσα όλα χωρούσαν και όλα μαρτυρούσαν την κρυμμένη αλήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτόν τον τόπο, ανήκει και το νέο σινγκλ του D3lta, το «Kids». Τελικά, όλα για τα παιδιά δεν γίνονται;

Τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από την εικόνα. Το βίντεο κλιπ του κομματιού είναι καλογυρισμένο, με καθαρή φωτογραφία μέσα σε μια dark ατμόσφαιρα. Νεαροί μέσα σκοτεινά δωμάτια, οθόνες, στούντιο, καπνούς, οργή και καταπιεσμένες, «σκοτωμένες» (;), ελπίδες. Κάπου εδώ «βρίσκουμε» το πνεύμα και την πρόθεση του «Adolescence», της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς που έκανε πάταγο. Εντάξει, το βίντεο κλιπ δεν είναι μονοκάμερο και δεν χρειάζεται τέσσερα επεισόδια για να πει την αλήθεια των καιρών του. Οι στίχοι του D3lta και των Max Wolfgang, Neil Ormandy είναι αυτοί που συμπυκνώνουν τον χρόνο και μεγεθύνουν την πρώτη εικόνα, την πολλαπλασιάζουν όσο δεν πάει. Τα παιδιά, «Kids», είναι εγκλωβισμένα, αυτό δείχνει ο έλληνας καλλιτέχνης με τον διεθνή ήχο και γλώσσα.

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται… Αν απομονώσετε την εικόνα και τη μουσική από τον λόγο, θα έχετε ένα πολύ δυνατό μήνυμα, εύληπτο, δικό σας, του κόσμου σας. Με τα λόγια του D3lta όλα ενισχύονται και η οπτική αφήγηση αποκτά εύρος, σφρίγος, ευαισθησία και ορμή. Δεν μπορεί να μην προσέξεις, να μην δεις αυτό το οπτικοακουστικό κατασκεύασμα. Το βλέπεις και μετά το ξαναβλέπεις και ξανά και ξανά.

Το μήνυμα των παιδιών

Οι στίχοι του «Kids» εκφράζουν το σήμερα της νέας γενιάς και προσπαθούν να σκεπάσουν το γαλάζιο φως των οθονών και το εθιστικό σκρολάρισμα στις συσκευές των κινητών. Η ανδρόγυνη περσόνα, κάτι που θυμίζει Μπόουι, 70’s, έρχεται από έναν άλλο κόσμο -το διάστημα;- και μεταφέρει το μήνυμα των παιδιών σε αυτά και σε εμάς. Και εκτός από τα γραπτά, το κάνει και με ροκ, ποπ, alternative ήχους.

Ο ίδιος δηλώνει, και εξηγεί την ουσία του κομματιού «Kids», πως «Το Kids είναι μια αντανάκλαση της σύγχρονης αποξένωσης, μια κραυγή μέσα από τον θόρυβο ενός κόσμου που καίγεται ενώ εμείς απλώς παρακολουθούμε. Το έγραψα ως σχόλιο στην συλλογική μας αναισθησία - στο πώς η συνεχής έκθεση στη βία μέσα από τα social media, την υπερπληροφόρηση μάς έχει κάνει να την κανονικοποιήσουμε και να μην έχουμε επαφή με το συναίσθημα και την πραγματικότητα.

Στίχοι όπως Blinded by neon lights / Antisocial suicide και Life support dynasty in a bleak tragedy εκφράζουν μια γενιά που ταλαντεύεται ανάμεσα στην απάθεια και το άγχος, στην άνεση και την κατάρρευση. Η φράση The kids will be alright δεν είναι μια αισιόδοξη δήλωση, αλλά μια ειρωνική υπενθύμιση, μια ψευδαίσθηση παρηγοριάς που επαναλαμβάνουμε (καθώς αφήνουμε στην κυριολεξία παιδιά να υποφέρουν), την ώρα που ο κόσμος γύρω μας βυθίζεται».

INFO

D3LTA

Νέο σινγκλ: «Kids»

Credits

Songwriters: D3lta, Max Wolfgang, Neil Ormandy.

Producer: Jim Abbiss.

*Ο D3lta σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebook

