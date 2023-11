Η Κίνα έβαλε λέιζερ στους δρόμους για να κρατάει τους οδηγούς ξύπνιους και σε... εγρήγορση (vid)

Ένα νέο μέτρο για την οδηγική ασφάλεια στην Κίνα έχει προκαλέσει διχασμό στον κόσμο του διαδικτύου.

Οι αρχές στην Κίνα έχουν εγκαταστήσει λέιζερ στους αυτοκινητόδρομους για να εμποδίσουν τους οδηγούς να αποκοιμηθούν πάνω στο τιμόνι.

Ένα viral βιντεο στο Twitter δείχνει ένα μεγάλο εθνικό δρόμο στην Κίνα γεμάτο φωτινά λέιζερ και όλα αυτά για να μη κοιμούνται οι οδηγοί και να προσέχουν στο δρόμο.

Το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε έκπληξη στο κόσμο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει πάνω από 56 εκατομμύρια προβολές.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA