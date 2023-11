Φίδι, αράχνες και ποντίκια στο Celebrity: Σε πανικό η Μαρία Καλάβρια, δεν άντεξε την δοκιμασία (vid)

Τα δύσκολα έχουν αρχίσει στο Celebrity, με τους παίκτες του ριάλιτι να καλούνται να ανταπεξέλθουν σε απίστευτες δοκιμασίες.

Μια νέα δοκιμασία κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας οι παίκτες του Celebrity στο επεισόδιο το βράδυ της Τετάρτης (1/11). Η Μαρία Καλάβια και ο Πάνος Καλίδης ήρθαν αντιμέτωποι σε μια δοκιμασία που θα τους μείνει αξέχαστη.

Οι δυο παίκτες του ριάλιτι του ΣΚΑΪ έπρεπε να βρεθούν ξαπλωμένοι για αρκετά λεπτά, κλεισμένοι σε ένα γυάλινο κουτί όπου και τους έβαζαν ορισμένα ζωάκια. Η αρχή έγινε με τα φίδια, στη συνέχεια μπήκαν οι ταραντούλες και ακολούθησαν τα ποντικάκια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, η Μαρία Καλάβρια δεν σταμάτησε να ουρλιάζει ενώ ο Πάνος Καλίδης έδειξε να έχει περισσότερες αντοχές. Έτσι, όταν έπεσαν πάνω της πάρα πολλά ποντίκια, η Μαρία Καλάβρια έπαθε σοκ και ούρλιαξε να την βγάλουν από το κουτί.

«I’ m a celebrity, get me out of here», είπε και ο Γιώργος Λιανός κάλεσε τους βοηθούς της παραγωγής να βγάλουν από τη δοκιμασία την παίκτρια του Celebrity.