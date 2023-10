Ο Matthew Perry βρήκε το γέλιο που τόσο απεγνωσμένα αποζητούσε στη ζωή του (vid)

Τα Φιλαράκια δεν ήταν ακόμη ένα sitcom. Ήταν μια σειρά που για πολλούς ήταν ένα καταφύγιο. Ήταν κάτι που μπορούσες να ταυτιστείς. Μια παρέα που θύμιζε τη δική σου παρέα. Μέσα από τη σειρά μάθαμε τις πρώτες ενήλικες δυσκολίες.

Ο Matthew Perry, γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως Chandler Bing στην αγαπημένη κωμική σειρά «Friends», άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στον κόσμο της τηλεοπτικής κωμωδίας. Με τον πρόσφατο θάνατό του σε ηλικία 54 ετών, αναλογιζόμαστε το απίστευτο ταλέντο του και τη βαθιά επίδραση που είχε στη σειρά και το κοινό της.

Το πρώτο επεισόδιο του «Friends» μας σύστησε μια ομάδα έξι νέων ενηλίκων στη Νέα Υόρκη, αλλά ο Chandler Bing δεν ήταν στο προσκήνιο. Ωστόσο, έκανε μια αξέχαστη είσοδο σε μια από τις πιο αστείες στιγμές της σειράς. Καθώς η παρέα καθόταν στο Central Perk, ο Ross εξομολογήθηκε την επιθυμία του να ξαναπαντρευτεί και σε μια στιγμή, η Rachel μπήκε στην καφετέρια, μούσκεμα και φορώντας νυφικό. Χωρίς να χάσει λεπτό, ο Chandler είπε: «Κι εγώ θέλω μόνο ένα εκατομμύριο δολάρια!».

Το χιούμορ του Chandler χαρακτηριζόταν ως γρήγορο, καυστικό, και ήταν η άψογη απόδοση του Perry που απογείωσε αυτές τις ατάκες. Ο συγχρονισμός του, η έμφαση που έδινε σε συγκεκριμένες λέξεις και η χαρακτηριστική φωνή του μετέτρεπαν τις συνηθισμένες ατάκες σε κωμικό χρυσάφι. Αυτή η στιγμή ήταν μόνο μια γεύση από την ευφυΐα που έφερε ο Matthew Perry στα «Φιλαράκια».

Με την πάροδο των ετών, ο Chandler έγινε η καθοριστική κωμική φωνή της σειράς, συμβάλλοντας στην τεράστια επιτυχία της. Το μοναδικό μείγμα χιούμορ του πρόσθεσε βάθος και ποικιλομορφία στο σύνολο των ηθοποιών, καθιστώντας τα «Φιλαράκια» ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Είναι απόδειξη του ταλέντου του Perry ότι η ενσάρκωση του Chandler έγινε συνώνυμη με το χιούμορ της σειράς.

Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Matthew Perry σε ηλικία 54 ετών αποτελεί σοκ και μεγάλη απώλεια. Ενώ γνωρίζαμε τους προσωπικούς του δαίμονες και τους αγώνες για την υγεία του, ο θάνατός του ήταν κάτι που σόκαρε όλους. Ο Perry ήταν μόλις 25 ετών όταν η σειρά έκανε το ντεμπούτο της και οι χαρακτήρες που ο ίδιος, μαζί με το υπόλοιπο καστ, έδωσαν ζωή, έμοιαζαν φρέσκοι και σχετικοί με το κοινό.

chandler bing being relatable for one minute straight, RIP Matthew Perry 💔 pic.twitter.com/aNNYclfDBC — Friends Addiction (@friendsadiciton) October 29, 2023

Το ταξίδι του Matthew Perry ήταν μοναδικό. Μεγαλωμένος στην Ottawa, μετακόμισε στο Λος Άντζελες ως έφηβος, όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός. Η νεανική του ομορφιά χρησιμοποιήθηκε συχνά σε δραματικούς ρόλους που εντρυφούσαν σε πιο θλιβερά θέματα. Για παράδειγμα, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο «Growing Pains» ένας χαρακτήρας του οποίου η τελευταία εμφάνιση σηματοδότησε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο σχετικά με τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε ένα επεισόδιο του «Beverly Hills 90210», υποδύθηκε έναν αστέρα του τένις που σκεφτόταν μια βίαιη πράξη, καταδεικνύοντας το δραματικό βάθος της πρώιμης καριέρας του. Ο Perry ήταν επίσης πρωταγωνιστής σε αρκετές κωμωδίες μικρής διάρκειας και παραλίγο να χάσει την ευκαιρία να υποδυθεί τον Chandler λόγω της δέσμευσής του σε έναν άλλο πιλότο.

Οι εμπειρίες της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των σκαμπανεβασμάτων της καριέρας του, του έδωσαν μια κοσμογυρισμένη ποιότητα που συμπλήρωνε τη νεανική του εμφάνιση. Αυτός ο συνδυασμός επέτρεψε στον Chandler να είναι το τέλειο αντίβαρο στους πιο αισιόδοξους χαρακτήρες της ομάδας, όπως η Monica και η Phoebe. Οι σαρκαστικές και επιφυλακτικές αντιδράσεις του απέναντι στον κόσμο παρείχαν το απαραίτητο αντίβαρο στις συναισθηματικές στιγμές της σειράς. Ο Chandler ήταν ο χαρακτήρας που εμπόδιζε τη σειρά να γίνει υπερβολικά σοβαρή και εγωκεντρική.

Το χιούμορ του Chandler, συχνά ένας μηχανισμός άμυνας, ήταν επίσης μια αντανάκλαση των αγώνων της πραγματικής ζωής του Perry. Στο «Friends: The Reunion», μοιράστηκε το άγχος που ένιωθε όταν εμφανιζόταν μπροστά σε ζωντανό κοινό στο στούντιο. Ο φόβος μήπως δεν εισπράξει το επιδιωκόμενο γέλιο τον επηρέασε βαθιά, κάτι που και οι συμπρωταγωνιστές του είχαν προσέξει, ιδιαίτερα η Lisa Kudrow, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για την υγεία του.

Μετά τα «Φιλαράκια», ο Perry αντιμετώπισε την πρόκληση να βρει ρόλους που να ταιριάζουν με τον εμβληματικό χαρακτήρα που είχε υποδυθεί για μια δεκαετία. Ενώ επιχείρησε διάφορες κωμικές σειρές, καμία δεν άφησε το ίδιο σημάδι με τον Chandler Bing. Οι μάχες του ίδιου του Perry με τον εθισμό ήταν γνωστές και χρησιμοποίησε τη διασημότητα και τους πόρους του για να υποστηρίξει άλλους στο ταξίδι τους προς την ανάρρωση.

RIP Matthew Perry. 🖤



Gunther welcomes Chandler to the Central Perk in the sky, with a coffee. #matthewperry pic.twitter.com/B1uYwoiof6 — Ben Champniss (@benchampniss) October 29, 2023

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Perry συνέχισε να προσφέρει εξαιρετικές ερμηνείες, ακόμη και όταν αντιμετώπιζε προσωπικές προκλήσεις. Οι αυξομειώσεις του βάρους του κατά τη διάρκεια της τρίτης έως έκτης σεζόν αποτελούν απόδειξη των αγώνων του, αλλά η κωμική του απόδοση παρέμεινε άψογη.

Τελικά, ο Chandler Bing δεν πήρε ποτέ το εκατομμύριο δολάρια που επιθυμούσε αστειευόμενος στο πιλοτικό επεισόδιο. Τα τελευταία επεισόδια περιστρέφονταν γύρω από τη Monica και τον Chandler που υιοθέτησαν δίδυμα και μετακόμισαν στα προάστια, αφήνοντας ένα κενό στη δυναμική της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο ότι η σειρά δεν μπορούσε να συνεχίσει χωρίς την ικανότητα του Chandler να προσθέτει χιούμορ σε κάθε κατάσταση.

Ο Matthew Perry, από την άλλη πλευρά, σημείωσε σημαντική επιτυχία και οικονομική ευημερία κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, ο πραγματικός του πλούτος προήλθε από το γεγονός ότι ήταν λαμπρό μέλος ενός αξιόλογου καστ. Άφησε μόνιμο αντίκτυπο στην κωμωδία και βοήθησε στη διαμόρφωση της καριέρας αμέτρητων ηθοποιών που ακολούθησαν τα βήματά του. Τα «Φιλαράκια» παραμένουν μια αγαπημένη σειρά, που βρίσκει απήχηση στους θεατές όλων των γενεών. Το χιούμορ, ιδιαίτερα όταν το αποδίδει ο Perry, ξεπερνά τον χρόνο και τις αναφορές.

Η απώλεια του Matthew Perry είναι σπαρακτική, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία. Παρά τους προσωπικούς του αγώνες, η κληρονομιά του ως Chandler Bing θα συνεχίσει να φέρνει γέλιο και χαρά στο κοινό για τις επόμενες γενιές. Στο τέλος, βρήκε το γέλιο που τόσο απεγνωσμένα αποζητούσε στη ζωή του, αφήνοντας μια διαρκή κληρονομιά χιούμορ και ευφυΐας.

So no one told you life was gonna be this way

Your job's a joke, you're broke

Your love life's DOA

It's like you're always stuck in second gear

When it hasn't been your day, your week, your month

Or even your year, but

I'll be there for you

Ευχαριστούμε Chandler Bing.