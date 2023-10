Εταιρεία θέλει να συνεργαστεί με διάσημη influencer και να φτιάξει μπύρα με βασικό συστατικό τα ούρα της

Με αφορμή την είδηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν υπάλληλο ζυθοποιίας να ουρεί σε μια δεξαμενή, εταιρεία αποφάσισε να έρθει σε επαφή με διάσημη influencer για να δημιουργήσει ένα αντισυμβατικό προϊόν.

Η Amouranth, η οποία απέκτησε φήμη για τα βίντεο της σε τζακούζι στο Twitch, ξεκίνησε ένα εγχείρημα με πολωνική ζυθοποιία Αυτή η συνεργασία δεν μοιάζει με καμία άλλη, καθώς περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας μπύρας εμποτισμένης με ένα μάλλον αντισυμβατικό συστατικό.

Το μοντέλο, που έχει ασχοληθεί πρόσφατα με διάφορα παράξενα προϊόντα, όπως η πώληση μπουκαλιών που περιέχουν νερό από το καθημερινό της ντουζ, φαίνεται να είναι αρκετά ενθουσιασμένη με αυτή την ιδιότυπη ευκαιρία.

Amouranth is collabing with a beer company to brew a new flavor using her vaginal yeast pic.twitter.com/ujyTzc9IoH