Αστυνομικός στο Λας Βέγκας λήστεψε τρία καζίνο: Τον αναγνώρισαν από τον περίεργο τρόπο που περπατάει

Το χαρακτηριστικό του βάδισμα του αστυνομικού, που καταγράφηκε σε βίντεο παρακολούθησης, βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να πλησιάσουν τον ύποπτο.

Σε μια συγκλονιστική σειρά γεγονότων που εκτυλίχθηκαν επί τρεις μήνες στο Λας Βέγκας, ένας μασκοφόρος αστυνομικός κατάφερε να ληστέψει τρία καζίνο και να αφαιρέσει το ιλιγγιώδες ποσό των 164.000 δολαρίων.

Ο πρώτος στόχος της μυστηριώδους φιγούρας ήταν το Red Rock Resort, όπου εμφανίστηκε με ένα φορτηγάκι καλυμμένο με σακούλες σκουπιδιών. Ντυμένος με σκοτεινή ενδυμασία και κρυμμένος πίσω από μια μάσκα και γάντια από λάτεξ, πλησίασε το ταμία, υπονοώντας την παρουσία ενός κρυμμένου όπλου στην τσέπη του. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου 2021, ο ταμίας φοβήθηκε και παρέδωσε σχεδόν 74.000 δολάρια σε μετρητά.

Αυτό που έκανε τον εγκληματία ξεχωριστό, ωστόσο, ήταν το περίεργο βάδισμά του, που έγινε αντιληπτό στο υλικό ασφαλείας, όπου φαινόταν να κλωτσάει το αριστερό του πόδι καθώς κινούνταν. Αυτό το ανορθόδοξο βάδισμα αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την επίλυση αυτού του εγκληματικού γρίφου.

A masked police officer robbed three Las Vegas casinos of $164,000. He was identified in part by his unusual gaithttps://t.co/Qsy1qelhnc