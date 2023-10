Ομολογία μίσους από άνδρα που λέει ότι είναι ο δράστης στις Βρυξέλλες: «Πήρα εκδίκηση στο όνομα των μουσουλμάνων» (vid)

Ο άνδρας που υποστηρίζει ότι είναι ο δράστης είπε ότι πυροβόλησε τρία άτομα «για να εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους».

Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες εδώ και λίγες ώρες μετά από τον θάνατο δυο ανθρώπων, έπειτα από πυροβολισμούς.

Λίγο μετά την επίθεση, ο φερόμενος δράστης ανήρτησε ένα βίντεο στο Facebook στο οποίο μοιάζει να περιγράφει την επίθεση.

Δηλώνει ότι είναι «μαχητής για τον Αλλάχ» και ότι έδρασε στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους . «Ζούμε και πεθαίνουμε με την πίστη μας».

⚡️⚡️⚡️ #BREAKING The shooter from #Brussels recorded a video message in which he called himself a member of #ISIS* and said that he “killed the infidels.”



🚨In a live broadcast, the man introduced himself as #SlayemSluma and said that he “avenged Muslims who die for their… pic.twitter.com/qJMiRn3lBu