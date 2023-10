Η βελγική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ». Αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δόθηκαν από πολλά βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα γνωστά στοιχεία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν μαζικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.



Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα το sudinfo.be αναφέρουν ότι τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” pic.twitter.com/Z06M6Xdrun