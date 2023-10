Η στιγμή που ρουκέτα χτυπάει δημοσιογράφους στο Λίβανο: Νεκρός ένας εικονολήπτης του Reuters (vid)

Ο ανταποκριτής του Al-Manar, τηλεοπτικού δικτύου στο Λίβανο, ανέφερε ότι ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν, μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό το απόγευμα της Παρασκευής (13/10).

Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, μια ομάδα δημοσιογράφων έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης στο νότιο Λίβανο. Τραγικές συνέπειες εκτυλίσσονται καθώς δέχονται ένοπλα πυρά, με έναν εικονολήπτη του Reuters να χάνει τη ζωή του και τις δημοσιογράφους του Al Jazeera Carmen Jokhdar και Ellie Brakhaya να τραυματίζονται, σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης.

In #Lebanon, journalists came under fire. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/nC2gEpfOD3 — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023

«Με βαθιά λύπη μαθαίνουμε ότι ο βιντεογράφος μας, Ισάμ Αμπντάλα, σκοτώθηκε», αναφέρεται στην ανακοίνωση το το Reuters. «Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με τις αρχές της περιοχής και υποστηρίζουμε την οικογένεια και τους συναδέλφους του Ισάμ», ανέφερε το Reuters σε δήλωση του για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα σήμερα 13/10.Επίσης, το Al Jazeera είπε ότι ο εικονολήπτης Elie Brakhya και η δημοσιογράφος Carmen Joukhadar ήταν μεταξύ των τραυματιών.

The Israeli army targeted a group of journalists including AlJazeera’s crew, a colleague from another agency was killed and two of our colleagues at Aljazeera were injured, along with several others. October 13, 2023

«Η οβίδα του τανκ τους χτύπησε απευθείας. Ήταν φρικτό. Η κατάσταση εκεί ήταν, δεν μπορώ να την εξηγήσω, δεν μπορώ να την περιγράψω», ανέφερε ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Αλί Χασέμ, από την Alma ash-Shaab.

Ο ίδιος τονίζει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι έφεραν διακριτικά που αναγραφόταν η ιδιότητα τους.

🇵🇸🇮🇱 NOW: A Reuters camera appeared to be hit by a rocket in the vicinity of the Lebanon-Israel border.



A woman can be heard shouting, “I can’t feel my legs!” pic.twitter.com/AH73QaFpPd — Censored Men (@CensoredMen) October 13, 2023

