Καθηγητής Φυσικής ισχυρίζεται πως μπορεί να αποδείξει ότι ζούμε στο «Matrix»

Ο καθηγητής Φυσικής Melvin Vopson από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ παρουσίασε μια τολμηρή υπόθεση που αμφισβητεί την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Υποστηρίζει ότι το σύμπαν μας μπορεί να είναι μια εξαιρετικά προηγμένη προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας. Η θεωρία του Vopson πηγάζει από την παρατήρηση της τάξης του σύμπαντος, την οποία αντιλαμβάνεται ως ροές πληροφοριών, μοτίβα και συμμετρίες που θυμίζουν προγραμματισμό υπολογιστή.

Σε αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη, ο Vopson υποστηρίζει ότι τα πάντα στο σύμπαν τείνουν να εξελίσσονται προς μια κατάσταση ελάχιστου πληροφοριακού περιεχομένου, η οποία απηχεί τις αρχές βελτιστοποίησης και συμπίεσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις γλώσσες προγραμματισμού και στην κωδικοποίηση των υπολογιστών. Για την αποτελεσματική προσομοίωση ενός πολύπλοκου σύμπαντος όπως το δικό μας, προτείνει την ανάγκη ενός ενσωματωμένου μηχανισμού βελτιστοποίησης και συμπίεσης δεδομένων για τη μείωση της υπολογιστικής ισχύος και των απαιτήσεων αποθήκευσης δεδομένων.

