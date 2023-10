Οργή για το BBC που έγραψε πως στην Γάζα «πεθαίνουν» ενώ στο Ισραήλ «σκοτώνονται»: «Η υποκρισία στα καλύτερά της»

Η ανάρτηση του BBC στο Twitter που έχει προκαλέσει οργή για τα όσα γίνονται στο Ισραήλ και στην Γάζα.

Έχουν καμία διαφορά οι άμαχοι που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς, με αυτούς που σκοτώνονται από τις επιθέσεις των Ισραήλ; Για τον περισσότερο κόσμο, όχι. Για το BBC και τον άνθρωπο που χειρίζεται τον λογαριασμό του στο Twitter, μάλλον έχει.

Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς διαβάζοντας την ανάρτηση που έγινε χθες το μεσημέρι και έχει προκαλέσει οργή στους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου, καθώς φαίνεται να διαχωρίζει τον τρόπο που έχασαν την ζωή τους Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι.

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο συντάκτης του ποσταρίσματος για τον μέχρι εκείνη τη στιγμή απολογισμό των θυμάτων, έγραψε: «Πάνω από 500 άνθρωποι πέθαναν στην Γάζα, μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε τις επιθέσεις της το Σάββατο».

Λίγο προσεκτικό να είναι κάποιος διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο, θα παρατηρήσει πως αυτοί που έχασαν την ζωή τους στην Γάζα «πέθαναν», ενώ αυτοί στο Ισραήλ «σκοτώθηκαν». Κοινώς οι πρώτοι είχαν ένα φυσιολογικό θάνατο, ενώ οι δεύτεροι όχι.

More than 500 people have died in Gaza after Israel launched massive retaliatory air strikes, according to Gaza's health ministry



More than 700 people have been killed in Israel since Hamas launched its attacks on Saturday



Τα σχόλια στην συγκεκριμένη ανάρτηση έχουν ξεπεράσει τα 2.500 με τους περισσότερους να ασκούν σκληρή κριτική στο Βρετανικό μέσο για την στάση που κρατάει και τον διαχωρισμό που κάνει.

Δείτε μερικά από αυτά...

