Ακλόνητη η στήριξη του Μπάιντεν στο Ισραήλ: «Κανένας εχθρός δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις» (vid)

Το μήνυμα του Μπάιντεν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και η προειδοποίηση στους εχθρούς της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ισραήλ μετά τη φονική επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς.

Η επίθεση της Χαμάς, μιας ισλαμιστικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση μιας ιστορικής συμφωνίας εξομάλυνσης μεταξύ των μακροχρόνιων αντιπάλων Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ενός αμυντικού συμφώνου ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας.

President Joe Biden addressed the situation in Israel Saturday, saying, "The United States stands with Israel." https://t.co/SysbWg7KaI pic.twitter.com/kHBks5QlR5