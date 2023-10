H Χαμάς έδωσε στην δημοσιότητα videο από τη στιγμή που οι μαχητές της απογειώνονται από την Γάζα και προσγειώνονται στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς.

Σε κατάσταση πολέμου βρίσκεται από το πρωί το Ισραήλ, μετά την μεγάλης έκτασης επίθεση των Παλαιστίνιων...

Εκτός από τους πυραύλους διαφόρων ειδών, η Χαμάς χρησιμοποίησε για την εισβολή των μαχητών της και αλεξίπτωτα πλαγιάς.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που δόθηκε στην δημοσιότητα από την ίδια, σε αυτό καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές πριν την απογείωσή τους, αλλά και οι πρώτες της προσγείωσής τους επί Ισραηλινού εδάφους.

Μάλιστα, αποτυπώνονται και τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, ενώ ακούγονται και πυροβολισμοί...

The Al-Qasssm Brigade of Hamas has released Footage showing their “Saqr Squadron” which Operates Paragliders which were used today during their Terrorist Attacks into Southern Israel. pic.twitter.com/F2cEXoLcd0