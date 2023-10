Απίστευτες εικόνες στο Ισραήλ: Ούτε το Iron Dome δεν μπόρεσε να βοηθήσει, ένοπλοι Παλαιστίνιοι προχωρούν (vid)

Τρομακτικές εικόνες από το Ισραήλ και την επίθεση που δέχεται, με τους Παλαιστίνιους να έχουν μπει στην χώρα από την Γάζα.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε «πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ενώ ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από το πρωί κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Israeli citizens fleeing border settlements. pic.twitter.com/knJNHr5obj — Clash Report (@clashreport) October 7, 2023

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», οι Ισραηλινοί στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και δήλωσε: «Το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρησης «Κατακλυσμός αλ-Άκσα» στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. «Αυτή η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Τρομακτικές εικόνες

Από τη στιγμή της επίθεσης και μετά, τα social media και ειδικά το Twitter έχει γεμίσει με βίντεο από διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκονται κοντά στην Λωρίδα της Γάζας και δείχνουν είτε τις καταστροφές που έχουν γίνει, είτε της επιθέσεις που γίνονται από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι καταγγέλουν πως τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι πολίτες.

🇮🇱Es uno de los mayores fallos de seguridad del Estado de Israel desde la guerra del Yom Kipur hace medio siglo. Los terroristas recorren localidades del sur, disparando contra la población civil. Rodarán cabezas en el gobierno y en las Fuerzas de Defensa.#IsraelBajoAtaque pic.twitter.com/TJuyayCxhK — Juan Carlos Dos Santos G. חואן קרלוס (@JuancaDS) October 7, 2023

Από την πλευρά τους οι Παλαιστίνοι πανηγυρίζουν για το πλήγμα που έχουν καταφέρει στο Ισραήλ, καθώς λόγω του μεγέθους και της σφοδρότητας της επίθεσης, ακόμα και το αμυντικό σύστημα Iron Dome δεν μπόρεσε να την αποτρέψει πολλές από αυτές.

This was far from expected.



Moments ago dozens of rockets and long range missiles were fired from Gaza nonstop towards Israeli settlements. Sirens sounded in different regions including Tel Aviv. Iron Dome failed to intercept.pic.twitter.com/77mm7QBUM4 — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) October 7, 2023

#Breaking News: Reports are coming in that Israel’s Iron Dome system is down after Hamas sent over 5,000 missiles targeting airports and military positions.



Hamas is currently on the ground as Prime Minister Benjamin Netanyahu heads to the Israel Defense Forces Headquarters… pic.twitter.com/II6ZN0cn9D October 7, 2023

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Μεταξύ των εικόνων που κυκλοφορούν είναι και αυτές από τους τρεις οικισμούς Ισραηλινών κοντά στην Γάζα, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των Παλαιστίνιων, αναγκάζοντας όσους έμεναν εκεί να φύγουν κυριολεκτικά τρέχοντας.