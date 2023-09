Τραγωδία στη Λιβύη: Νεκροί τρεις Έλληνες και δυο αγνοούμενοι της ανθρωπιστικής αποστολής στη Βεγγάζη

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λιβύη.

Σε τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βεγγάζη, ενώ άλλα δυο άτομα αγνοούνται, μετά από μετωπική σύγκρουση με φορτηγό.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε πολλά νοσοκομεία. Η αποστολή είχε προσγειωθεί ελάχιστες ώρες νωρίτερα στη Βεγγάζη και κατευθυνόταν προς την πόλη Ντέρνα που επλήγη από τις σαρωτικές πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες, τραυματίστηκαν ακόμα 15 άνθρωποι εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Libya says four members of Greek rescue team killed in road accident https://t.co/jhw9Z2lfgi pic.twitter.com/kqKDAm5Gkp