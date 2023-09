Αυτή είναι η τιμή των iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max στην Ελλάδα

Γνωρίστε πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσετε για να τα αποκτήσετε

Η ημέρα έναρξης προ-παραγγελιών για τα iPhone 15 έφτασε και πλέον έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του πόσο θα πωλούνται τα νέα τηλέφωνα της Apple στα ελληνικά καταστήματα.

Αν και μέχρι και μερικές ημέρες πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια, οι τιμές των iPhone 15 φαινόταν ότι θα κινηθούν αρκετά πιο υψηλά από τις αντίστοιχες των iPhone 14, κάτι τέτοιο διαψεύστηκε πανηγυρικά.

Οι τιμές φαίνεται πως γυρίσουν σε εποχές προ διετίας, με την αμερικανική εταιρεία να φέρνει τα iPhone 15 στην Ελλάδα με το πρώτο κύμα χωρών.

Ας δούμε αναλυτικά τις τιμές των iPhone 15 που θα κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις 22 Σεπτεμβρίου.

iPhone 15 128GB: €979

iPhone 15 256GB: €1119

iPhone 15 512GB: €1369

iPhone 15 Plus 128GB: €1139

iPhone 15 Plus 256GB: €1269

iPhone 15 Plus 512GB: €1529

iPhone 15 Pro 128GB: €1239

iPhone 15 Pro 256GB: €1369

iPhone 15 Pro 512GB: €1629

iPhone 15 Pro 1TB: €1889

iPhone 15 Pro Max 256GB: €1499

iPhone 15 Pro Max 512GB: €1759

iPhone 15 Pro Max 1TB: €2019