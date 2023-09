Χαμός στο Twitter για τη συναυλία των Imagine Dragons στο ΟΑΚΑ: «Ποιος έδωσε την άδεια να πραγματοποιηθεί με τέτοια καιρικά φαινόμενα»

Την ώρα που η κακοκαιρία μαίνεται στην Αθήνα, διεξάγεται κανονικά η συναυλία των Imagine Dragons στο ΟΑΚΑ.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ η συναυλία των Imagine Dragons, στο πλαίσιο της περιοδείας «Mercury World Tour» παρά την κακοκαιρία Daniel και το μήνυμα του 112 στην Αττική.

Στα social media οι χρήστες δηλώνουν οργισμένοι, εξαπολύοντας επίθεση τόσο στο συγκρότημα όσο και στη διοργανώτρια αρχή, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση της συναυλίας.

Εντωμεταξύ μαθαίνω ότι την ώρα που το 112 στέλνει μήνυμα στους Αθηναίους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ετοιμάζεται να ξεκινήσει κανονικά μεγάλη συναυλία σε ανοικτό χώρο στο ΟΑΚΑ

#ImagineDragons pic.twitter.com/bJmDpYgFRj

Όσοι βρίσκονται στο ΟΑΚΑ έχουν προμηθευτεί αδιάβροχα και ομπρέλες καθώς η βροχή είναι δυνατή και οι γύρω δρόμοι θυμίζουν ποτάμια.

Στο Twitter πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος έδωσε την άδεια να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία, που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των θεατών αλλά και των εργαζομένων.

Μάλιστα, ορισμένοι που αποφάσισαν να κάτσουν στο σπίτι και να μην διακινδυνεύσουν να πάνε στο ΟΑΚΑ έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.

#highprioritypromotions is this weather OK for the #imaginedragons open space concert? pic.twitter.com/fnxSTCGT2C