Χαμοστέρνας και ρέμα Πικροδάφνης: Τα 8 σημεία της Αθήνας που πλημμυρίζουν συχνότερα

Σημεία που έχουν πλημμυρίσει αρκετές φορές στο παρελθόν προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση και στην καθημερινότητα της πόλης.

Η πρόσφατη νεροποντή στην Αθήνα και γενικότερα στην περιοχή της Αττικής μας υπενθύμισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την έλλειψη υποδομών και ορθής διαχείρισης των όγκων νερού.

Η πρωτεύουσα άλλωστε είναι μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις που τα περισσότερα ποτάμια της έχουν εγκιβωτιστεί ή εξαλειφθεί πλήρως. Μια έντονη κακοκαιρία όμως, θυμίζει σε όλους πως η δύναμη της φύσης είναι μάλλον ισχυρότερη από την διάνοια του ανθρώπου. Τουλάχιστον, για την ώρα.

