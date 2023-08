Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Rovio από τη SEGA

Angry Birds και Sonic στην ίδια στέγη και πολλά πλάνα για το μέλλον.

Η SEGA ολοκλήρωσε την εξαγορά της Rovio έναντι 706 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσέγγιση των δύο πλευρών αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο και πλέον ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Στο σχετικό post της SEGA στο Twitter, οι ήρωες των Angry Birds παρουσιάζονται μαζί με τον Sonic, τον Tails και τον Knuckles, ενώ υπάρχει και ένα σχετικό μήνυμα υποδοχής.

Η SEGA υπόσχεται πολλές νέες περιπέτειες για τα δύο franchises και φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον θα δούμε και αρκετές προσπάθειες κοινής προσέγγισης των κοινών για τα διάφορα παιχνίδια της Rovio.

Στόχος της SEGA είναι να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να μεταφέρει τις σειρές της στα κινητά τηλέφωνα, ενώ υπάρχει επιθυμία για μεταφορά των Angry Birds και στο χώρο των παραδοσιακών games, δηλαδή σε παραγωγές για κονσόλες και PCs.

Μένει να δούμε πότε θα έχουμε περισσότερα για τα μελλοντικά σχέδια της SEGA.

Welcome to the SEGA family, @Rovio!



We’re so thrilled to celebrate Rovio becoming a member of the SEGA Group. Get ready for exciting adventures ahead! pic.twitter.com/LV5QkpZrrE