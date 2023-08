Βίντεο που δείχνει πως παράγεται γνωστό παγωτό έχει ξαφνιάσει τους χρήστες του διαδικτύου (vid)

Το βίντεο κέρδισε γρήγορα έδαφος, καθώς αποκάλυψε το συναρπαστικό αλλά και κάπως ανησυχητικό παρασκήνιο της δημιουργίας του παγωτού Twister.

Στη σφαίρα του viral περιεχομένου, ακόμη και το φαινομενικά αθώο μπορεί να πάρει μια απροσδόκητη τροπή. Το αγαπημένο κλασικό παγωτό Twister έγινε πρόσφατα αντικείμενο διαδικτυακής συζήτησης, αφού ένα βίντεο που παρουσιάζει τη διαδικασία παραγωγής του έγινε viral. Με πάνω από 3,2 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζει να μετράει, αυτό το εντυπωσιακό κλιπ έχει προκαλέσει συζητήσεις σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας τους θεατές σε κατάσταση ανάμεικτων συναισθημάτων.

Αρχικά μοιράστηκε στο X, την πλατφόρμα που ήταν γνωστή ως Twitter, το βίντεο κέρδισε γρήγορα έδαφος, καθώς αποκάλυψε το συναρπαστικό αλλά και κάπως ανησυχητικό παρασκήνιο της δημιουργίας του παγωτού Twister. Τα πλάνα αποκαλύπτουν το μαγευτικό ταξίδι του παγωτού που παίρνει μορφή στις εμβληματικές κίτρινες, τυρκουάζ και ροζ αποχρώσεις του. Αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή των θεατών ήταν το επόμενο στάδιο, όπου ένας βιομηχανικός κόφτης σκάλιζε επιμελώς τον παγωμένο κορμό σε μπουκιές, κάθε μία από τις οποίες προοριζόταν να αγκαλιαστεί από ένα ξύλινο μπαστούνι.

