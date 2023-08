Η στιγμή της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων με μπουλντόζες σε δυνάμεις του ΟΗΕ (vid)

Όπως φαίνεται σε βίντεο, δύο μπουλντόζες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών σε περιοχή μεταξύ του κατεχόμενου Άρσους και του δικοινοτικού χωριού Πύλα, σπρώχνουν οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η στιγμή των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (18/8), στη νεκρή ζώνη της Πύλας στην Κύπρο και δείχνει Τουρκοκύπριους να επιτίθενται με μπουλντόζες σε μέλη του ΟΗΕ, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), τα επεισόδια σημειώθηκαν εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα, καθώς ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, καταγράφηκαν σκηνές έντασης, αλλά και μπουλντόζες Τουρκοκύπριων να σπρώχνουν τα οχήματα μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT