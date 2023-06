To Tinder «πέθανε» στη Ρωσία: Mαυροφορεμένοι χρήστες είπαν το τελευταίο αντίο στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών (vid)

Η Match, στην οποία ανήκει το Tinder, αποσύρθηκε σήμερα(30/06) από την αγορά της Ρωσίας, προκαλώντας «θρήνο» στους χρήστες.

Η Match, στην οποία ανήκει η δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών Tinder, αποσύρθηκε σήμερα από την αγορά της Ρωσίας, καθώς δεν δέχθηκε να κάνει γνωστά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της στην κυβέρνηση, «δεσμευόμενη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Following Bumble and Badoo, the popular dating app Tinder will leave Russia on June 30. Explaining the decision in an annual impact report published on May 1, Tinder’s owner Match Group said it was committed to protecting human rights. pic.twitter.com/wOzaXnbvLh