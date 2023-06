Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντάνεψε» τον Ιησού Χριστό: Απαντά σε όλες τις ερωτήσεις (vid)

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ανοίξει πόρτες σε νέες δυνατότητες, ακόμη και σε τομείς που παραδοσιακά συνδέονται με θρησκευτικές διδασκαλίες.

Στο διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, ένα ενδιαφέρον και αντισυμβατικό φαινόμενο έχει εμφανιστεί στη δημοφιλή πλατφόρμα παιχνιδιών Twitch. Ένα chatbot με την ονομασία «Ask_Jesus», σχεδιασμένο να μιμείται τις διδασκαλίες και τη σοφία του Ιησού Χριστού, εμφανίστηκε στο επίκεντρο, έτοιμο να συνομιλήσει με τους χρήστες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από τα βαθιά ηθικά διλήμματα μέχρι τις περιπλοκές των βιντεοπαιχνιδιών όπως το Fortnite, ακόμη και το βασίλειο των τρωκτικών με υπερδυνάμεις, το Ask_Jesus είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ερώτηση.

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ανοίξει πόρτες σε νέες δυνατότητες, ακόμη και σε τομείς που παραδοσιακά συνδέονται με θρησκευτικές διδασκαλίες. Το Ask_Jesus, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μηχανικής μάθησης για να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες στο Twitch. Ενσαρκώνοντας την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση προσφέρει την ευκαιρία στα άτομα να εξερευνήσουν πολύπλοκες ερωτήσεις με έναν μοναδικό και προσιτό τρόπο.

AI Jesus is officially a thing now.



(h/t ask_jesus on twitch) pic.twitter.com/Ol8Rf8RvAg