Πασίγνωστος ράπερ κατέρρευσε στη σκηνή και λίγο αργότερα κατέληξε (vid)

Νεκρός έπεσε στη σκηνή κατά την διάρκεια συναυλίας του ο 45χρονος ράπερ Big Pokey.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών ο γνωστός Αμερικανός ράπερ, Big Pokey, ο οποίος σωριάστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τέξας μπροστά στα έντρομα μάτια εκατοντάδων θαυμαστών του.

Η στιγμή του θανάτου καταγράφηκε από πολλούς θεατές. Στο βίντεο φαίνεται ο ράπερ να τραγουδά και να πιάνει ένα κάγκελο για να στηριχτεί. Κάποια στιγμή ξεφυσά και στη συνέχεια πέφτει κάτω προκαλώντας πανικό. Αμέσως μετά ο Big Pokey μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία πνοή του.

Ο Big Pokey ήταν μέλος του Screwed Up Circle, μιας ομάδας ράπερ με έδρα το Χιούστον. Ξεκίνησε την καριέρα του με τον παραγωγό του Χιούστον DJ Screw στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια, ο Big Pokey κυκλοφόρησε το δικό του ολοκληρωμένο άλμπουμ Hardest Pit in the Litter το 1999.

