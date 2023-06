Μακελειό στις ΗΠΑ: Αναφορές για δεκάδες θύματα μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο (vid)

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Γουίλοουμπρουκ του Ιλινόι, ένα προάστιο του Σικάγο.

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ σημειώθηκε τα ξημερώματα (ώρα Αμερικής) της Κυριακής 18 Ιουνίου στο Γουίλοουμπρουκ του Ιλινόις.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa