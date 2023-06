Καθηγητής ελληνικής καταγωγής κατηγορείται για σεξουαλικές πράξεις με τον σκύλο του

Φέρεται να συμμετείχε σε ασελγείς πράξεις στο δάσος από το 2014, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας βραβευμένος καθηγητής ελληνικής καταγωγής του πολιτειακού πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια κατηγορείται πως προέβη σε σεξουαλικές πράξεις με τον σκύλο του.

Μάλιστα σύμφωνα με τα ξένα Μέσα οι σεξουαλικές πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο καθηγητής ελληνικής καταγωγής, καταγράφηκαν από κάμερα σε δασικό μονοπάτι.

Συγκεκριμένα, στον 64χρονο Θέμη Ματσούκα, καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του πανεπιστημίου, απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη αφού φέρεται να καταγράφηκε νωρίτερα φέτος γυμνός από τη μέση και κάτω, εκτός από κάλτσες και παπούτσια, να διαπράττει τις σεξουαλικές πράξεις με το σκύλο του ράτσας κόλεϊ.

Όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που επικαλούνται το New York Post, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε τουαλέτες στο Rothrock State Forest στην Πενσυλβάνια. Ο καθηγητής ελληνικής καταγωγής , ο οποίος βρίσκεται σε άδεια πλέον από το πανεπιστήμιο, αναγνωρίστηκε μέσω ενός σακιδίου, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που επικαλείται η Centre Daily Times.

Φέρεται να προσπάθησε να καταγράψει τον εαυτό του να εκτελεί τις ασελγείς πράξεις με ένα tablet, σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα του δασικού μονοπατιού, ανέφερε το Fox 43.

