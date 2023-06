«Φουντώνουν» οι φήμες για Σακίρα και Χάμιλτον: Η φωτογραφία με το χέρι του στη μέση της που τους «πρόδωσε» (vid)

H γνωστή τραγουδίστρια φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αυτό, αλλά με τις φήμες να «οργιάζουν».

H Σακίρα, όπως φαίνεται, έχει ξεπεράσει οριστικά τον Ζεράρ Πικέ, αφού ήδη έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι και ψάχνει για νταντά των παιδιών προσφέροντας περισσότερα από 2.000 ευρώ το μήνα, θέτοντας έναν απαράβατο όρο.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε ξανά στη Βαρκελώνη αλλά όπως φαίνεται, για τον Lewis Hamilton.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά σε κοινή παρέα στα μέσα Μαΐου και έδειχναν αρκετά «θερμοί» όταν πήγαν για κοκτέιλ.

Τώρα που βρέθηκε ξανά στην Βαρκελώνη, παρακολούθησε τον Lewis Hamilton να αγωνίζεται στο F1 Grand Prix της Ισπανίας στο Circuit de Barcelona-Cataluny, «φουντώνοντας» ξανά τις φήμες για ειδύλλιο.

Μάλιστα, στην συνέχεια πήγαν και για δείπνο με παρέα και μια φωτογραφία με το χέρι του στην μέση της, μάλλον τους... πρόδωσε.

Sips don't lie! Lewis Hamilton poses with his arm around Shakira as they go out for cocktails https://t.co/gFj1OLLCDD pic.twitter.com/mFfUwrHTJJ