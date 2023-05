Πλήθος κόσμου στις ΗΠΑ συρρέει στη σορό μοναχής που παραμένει άθικτη 4 χρόνια μετά τον θάνατό της (vid)

Όπως ήταν αναμενόμενο πολλοί μιλούν για θαύμα και οι Καθολικοί πιστοί συρρέουν να προσκυνήσουν τη σορό της μοναχής.

Χιλιάδες πιστοί συρρέουν να δουν από κοντά τη σορό της μοναχής Βιλελμίνα Λάνκαστερ, η οποία αν και πέθανε πριν από 4 χρόνια δεν παρουσιάζει κανέναν σημάδι αποσύνθεσης. Όπως ήταν αναμενόμενο πολλοί μιλούν για θαύμα και οι Καθολικοί πιστοί συρρέουν να προσκυνήσουν τη σορό της μοναχής.

Κάποιοι λένε ότι η μη αποσύνθεση της σορού της είναι σημάδι αγιότητας. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια ορθολογική απάντηση στη λύση του μυστηρίου και η περίπτωσή της να μην είναι τόσο σπάνια. Η εκταφή της σορού της μοναχής Βιλελμίνα Λάνκαστερ έγινε τον Απρίλιο, σύμφωνα με δήλωση της επισκοπής των Βενεδικτίνων της Παρθένου Μαρίας, της Βασίλισσας των Αποστόλων, στο Gower του Μιζούρι.

Οι μοναχές προετοιμάζονταν για την προσθήκη ενός ιερού και αυτό περιελάβανε «τον επανενταφιασμό των λειψάνων της αδελφής Βιλελμίνα» όπως ανέφερε σχετική δήλωση. Οι μοναχές περίμεναν να δουν οστά καθώς η μοναχή Βολελμίνα είχε πεθάνει πριν από 4 χρόνια και στη συνέχεια ενταφιάστηκε σε ένα απλό ξύλινο φέρετρο χωρίς να έχει προηγηθεί ταρίχευση.

Αντίθετα, ανακάλυψαν μία άθικτη σορό και «μια τέλεια διατηρημένη εικόνα», ανέφερε η δήλωση. Οι καλόγριες δεν είχαν σκοπό να δημοσιοποιήσουν την ανακάλυψη αυτή, αλλά κάποιος δημοσίευσε ένα ιδιωτικό email, που πέρασε στην κατοχή του και τα νέα για την άθικτη σορό της μοναχής έγιναν viral.

Αμέσως η περιοχή κατακλύστηκε από πιστούς που έσπευσαν να δουν από κοντά την σορό της μοναχής Βιλελμίνα. Σχεδόν 2.000 πιστοί έχουν ήδη βρεθεί στο ναό για να δουν και να αγγίξουν τη σορό της.

«Ήταν καταπληκτικό», είπε ο Samuel Dawson, που έφτασε από το Κάνσας Σίτι με τον γιο του την περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας το θέαμα «ευλαβικό».

Thousands flock to see ‘miracle’ Sister Wilhelmina Lancaster, whose body shows no decay 4 years after death https://t.co/NhtIcR7m5F pic.twitter.com/odoCTmpsnH