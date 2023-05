Νεαρός Αλ Πατσίνο ή νεαρός Ρόμπερτ Ντε Νίρο; Το δίλημμα που δίχασε το Twitter

Ένα poll στο Twitter κατάφερε να διχάσει περισσότερους από 270 χιλιάδες χρήστες και κατέληψε στο πιο αναπάντεχο αποτέλεσμα. Εσύ με ποια πλευρά είσαι;

Στον μαγικό κόσμο του διαδικτύου δεν μπορούν όλα να βγάλουν νόημα. Έτσι, σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι μια απλή δημοσκόπηση που έκανε μια χρήστης του Twitter θα δίχαζε περισσότερα από 270 χιλιάδες άτομα. Το θέμα της; Ποιος ήταν πιο όμορφος στα νιάτα του, ο Αλ Πατσίνο ή ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο;

«Είμαι σε ένα γάμο και έχουμε μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ ψηφίστε», έγραψε στο Tweet της Ashley Reese ή @offbeatorbit στις 14 Μαΐου. Μέσα σε λίγα 24ωρα, λοιπόν, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές, καθώς επίσης και χιλιάδες σχόλια.

At a wedding and having a big debate rn. Please vote. Who was hotter?