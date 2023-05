Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ερντογάν μοίρασε χαρτζιλίκι σε παιδιά πηγαίνοντας να ψηφίσει (vid)

Την παρουσία παιδιών στο εκλογικό κέντρο όπου βρέθηκε για να ψηφίσει εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά ο Ερντογάν. φωτογραφήθηκε μαζί τους και τους μοίρασε χαρτζιλίκι.

Σε γυμνάσιο στη γειτονιά Ουσκουντάρ της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι για να ψηφίσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Φτάνοντας στο εκλογικό του κέντρο μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ, ο Ερντογάν χαιρέτησε υποστηρικτές του και κινήθηκε προς την κάλπη.

Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε και με μικρά παιδιά που βρέθηκαν στον χώρο, ενώ προχώρησε και σε μία απρόσμενη κίνηση για πολλούς, καθώς άρχισε να τους μοιράζει χαρτζιλίκι.

The President of Turkey arrives to vote - and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6