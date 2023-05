Εκλογές στην Τουρκία: Τους πάνε ακόμα και πάνω σε φορεία για να ψηφίσουν

Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι περίπου 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, ενώ σημειώνεται ότι στις εκλογές του 2018, το ποσοστό συμμετοχής είχε ξεπεράσει το 86%.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας στην Τουρκία, στις κρίσιμες εκλογές που μπορεί να φέρουν μια νέα σελίδα στην Ιστορία της χώρας.

Στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι περίπου 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι (επί συνόλου 85 εκατ. κατοίκων). Η συμμετοχή αναμένεται να είναι μεγάλη, ενώ σημειώνεται ότι στις εκλογές του 2018, το ποσοστό συμμετοχής είχε ξεπεράσει το 86%. Από νωρίς το πρωί, πάντως, ουρές σχηματίζονταν έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Περίπου 5,2 εκατομμύρια νέοι θα ψηφίσουν πρώτη φορά, όμως φαίνεται πως η «γενική επιστράτευση» αφορά και υπερήλικες με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

A voter in Turkey’s Sanliurfa went to the polling station with her oxygen mask on pic.twitter.com/kfPE0DAsJO