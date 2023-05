Νοσηλευτής πιάστηκε να παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα τη στιγμή που έπαιρνε αίμα από ασθενή

Ένα εξωφρενικό περιστατικό έλαβε μέρος στο Λονδίνο, καθώς νοσηλευτής πιάστηκε να παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα, ενώ έπαιρνε αίμα από ασθενή.

Ένας νοσηλευτής πιάστηκε να παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα στο τηλέφωνό του ενώ έπαιρνε αίμα από έναν ασθενή. Το περιστατικό προκάλεσε οργή και προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου ένας ασθενής επισκέφτηκε το νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την μητέρα της κοπέλας, η κόρη της έχει μια πάθηση, όπου δεν είναι εύκολο να ο εκάστοτε νοσηλευτής να πετύχει την φλέβα της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε φορά που πηγαίνει για εξετάσεις οι νοσηλευτές να χρησιμοποιούν ένα ειδικό μηχάνημα. Αυτή την φορά όμως, δεν πάρθηκε αυτό το μέτρο με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί.

Nurse caught watching soccer on phone while taking blood from seizure patient https://t.co/0GvoRRSxV2 pic.twitter.com/Al8Nx8vgLk