Αποκλείστηκε από την Eurovision η Ελλάδα: Στον μεγάλο τελικό η Κύπρος

Αποκλείστηκε η Ελλάδα στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2023, ενώ η Κύπρος κατάφερε να περάσει.

Με το ατμοσφαιρικό και πολύ ερωτικό τραγούδι του, ο Κύπριος εκπρόσωπος Andrew Lambrou κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό της Eurovision του Σαββάτου. Από την άλλη πλευρά, δεν τα κατάφερε η Ελλάδα και ο Victor Vernicos.

Το κοινό αποφάσισε και έδωσε τα 10 "εισιτήρια" στις παρακάτω χώρες, τις οποίες αναφέρουμε με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Eσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»