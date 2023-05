Αστυνομικοί στο Λονδίνο πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο σκυλιά: Είχαν επιτεθεί σε γυναίκα (vid)

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα σκυλιά είχαν «βγει εκτός ελέγχου» και είχαν επιτεθεί σε μια γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα το δικό της σκύλο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν κραυγές και είδαν τη γυναίκα να σέρνεται στο έδαφος από τα δύο σκυλιά.

Σε ένα τραγικό περιστατικό στο Λονδίνο, η αστυνομία αναγκάστηκε να σκοτώσει δύο σκυλιά και να ρίξει με όπλο - ηλεκτροσόκ σε έναν άνδρα μετά την επίθεση που δέχτηκε μια γυναίκα σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα σκυλιά είχαν «βγει εκτός ελέγχου» και είχαν επιτεθεί σε μια γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα το δικό της σκύλο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν κραυγές και είδαν τη γυναίκα να σέρνεται στο έδαφος από τα δύο σκυλιά.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και προσπάθησε να επέμβει χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού για να ακινητοποιήσει τα ζώα. Ωστόσο, τα σκυλιά συνέχισαν την επίθεσή τους και οι αστυνομικοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πυροβολήσουν και τα δύο σκυλιά.

CW: BLOOD DEATH



Neighbours are screaming at the police, police are saying there’s a woman injured around the corner and we don’t know the full story. That doesn’t exactly make sense given that initially they were saying we need to assess you and assess the dogs for injuries pic.twitter.com/pjOl8uQ8Tc