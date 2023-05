Νέο μακελειό στη Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε από το αυτοκίνητό του και σκότωσε τουλάχιστον 8 άτομα (vid)

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από τα πυρά 21χρονου σε δυο χωριά νότια του Βελιγραδίου.

Νέο αιματοκύλισμα, με οκτώ τουλάχιστον νεκρούς σε δύο χωριά της Σερβίας περίπου 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/5), λίγες ώρες μετά την επίθεση 13χρονου σε σχολείο με εννιά νεκρούς και επτά τραυματίες, που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, νεαρός 21 ετών σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο του.

Serbia News:The Serbian police surrounded a man (21) who opened fire tonight in Mladenovac near Belgrade, during which he killed at least seven people. pic.twitter.com/42vpmzyRIT