Η αρχαία ασθένεια που στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια ναυτικούς, επέστρεψε: Πώς συνδέεται με τη βιταμίνη C

Η επανεμφάνιση του σκορβούτου υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης της πρόσβασης των παιδιών σε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βασικές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά.

Μια αρχαία ασθένεια που χρονολογείται από το 3.800 π.Χ. επιστρέφει ανησυχητικά στα παιδιά στην Αμερική, προκαλώντας πόνο και οδηγώντας στην πτώση των δοντιών τους. Το σκορβούτο, μια ασθένεια που ιστορικά συνδέεται με τον υποσιτισμό, βρίσκεται σε έξαρση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ του 2016 και του 2020, το ποσοστό του σκορβούτου στα παιδιά τριπλασιάστηκε, αυξάνοντας από περίπου οκτώ σε κάθε 100.000 παιδιά σε σχεδόν 27. Αυτή η επανεμφάνιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη βιταμίνης C, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος, των αιμοφόρων αγγείων και των συνδέσμων. Η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα όπως αιμορραγία των ούλων, ακραίο πόνο και απώλεια δοντιών.

Το σκορβούτο ανάγεται στην αρχαία Αίγυπτο, γύρω στο 3.800 π.Χ. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, η ασθένεια καταγράφηκε τη δεκαετία του 1500, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια ναυτικούς να πεθαίνουν από σκορβούτο μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα λόγω των μακρών θαλάσσιων ταξιδιών χωρίς πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα. Θεωρήθηκε ότι είχε σχεδόν εξαφανιστεί το 1900, αφού ανακαλύφθηκε ότι μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορούσε να την αποτρέψει. Ωστόσο, το σκορβούτο επανεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970, καθώς η αμερικανική διατροφή μετατοπίστηκε σε πιο υδατανθρακούχα και λιγότερο εξαρτώμενη από τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

