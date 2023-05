Μακελειό στο Βελιγράδι: Μαθητής άνοιξε πυρ και σκόρπισε τον θάνατο (vid)

Ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε τον θάνατο όταν άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Ένας φρουρός ασφαλείας έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε μαθητές τραυματίστηκαν στη Σερβία όταν ένας έφηβος άνοιξε σήμερα το πρωί πυρ σε σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου, ανακοίνωσε η σερβική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης για την επίθεση χρησιμοποίησε το πιστόλι του πατέρα του. Εισήλθε στο κτίριο στις 8:40 η ώρα το πρωί και, αφού πυροβόλησε τον φύλακα στην είσοδο, άρχισε να πυροβολεί κατά των μαθητών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένας 14χρονος μαθητής. Αστυνομικοί και κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο Vladislav RIbnikar στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου Βράτσαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

⚡️Teenager Opens Fire at School in Serbia



A 14-year-old has reportedly shot dead a guard and wounded a teacher and several students in Belgrade. (Local media)



The suspect has been detained.